https://news.day.az/sport/1455347.html Главный тренер команды Махира Эмрели подал в отставку
Главный тренер команды Махира Эмрели подал в отставку
Хорватское "Динамо" (Загреб), за которое выступает форвард сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели, осталось без главного тренера Желько Копича.
Как передает Day.Az, информация размещена на официальном сайте клуба.
45-летний тренер выразил благодарность руководству, игрокам и всем сотрудникам клуба.
Копич возглавил "Динамо" в декабре 2021 года. Минувшим днем действующий чемпион страны проиграл "Хайдуку" со счетом 0:1 в перенесенном матче IX тура чемпионата страны.
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