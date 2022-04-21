Главный тренер команды Махира Эмрели подал в отставку
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Хорватское "Динамо" (Загреб), за которое выступает форвард сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели, осталось без главного тренера Желько Копича.

Как передает Day.Az, информация размещена на официальном сайте клуба.

45-летний тренер выразил благодарность руководству, игрокам и всем сотрудникам клуба.

Копич возглавил "Динамо" в декабре 2021 года. Минувшим днем действующий чемпион страны проиграл "Хайдуку" со счетом 0:1 в перенесенном матче IX тура чемпионата страны.