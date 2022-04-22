Где сыграет команда из Азербайджана в Кубке регионов УЕФА?

17-23 июня пройдет предварительный раунд нового розыгрыша Кубка регионов УЕФА по футболу, где выступит и команда из Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в настоящее время неизвестно, где именно будет проведен турнир. В прошлом году было объявлено, что матчи этого раунда с участием пяти команд пройдут в Беларуси. Однако еще в начале марта УЕФА запретил командам из Беларуси проводить домашние матчи на своем поле.

Вместе с тем, УЕФА также заявлял, что Исполком организации намерен проводить дополнительные внеочередные заседания, в случае, если ситуация измениться. До сих пор Союз не делал объявления о том, где именно пройдут эти матчи и будет ли локация изменена.

Отметим, что Азербайджан на турнире представит победитель Региональной лиги этого года, и в предварительном раунде он сыграет с соперником из Беларуси. В другой группе сыграют Грузия, Казахстан и Эстония.

Напомним, что ранее из-за вышеотмеченного запрета, сборная Азербайджана по футболу проведет выездной матч в группе C3 Лиги наций против команды Беларуси на нейтральном поле (место еще не определено).

