Эрик тен Хаг- новый главный тренер «Манчестер Юнайтед»

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" назначил новым главным тренером нидерландца Эрика тен Хага. Это уже пятая смена главного тренера "красных дьяволов" за девять лет, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Предыдущий главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер был уволен в ноябре прошлого года. Тен Хаг до сих пор возглавлял нидерландский футбольный клуб "Аякс", он продолжит его тренировать до конца этого сезона. Контракт с "Манчестером Юнайтедом" он подписал до 2025 г.

Тен Хаг призван вернуть былую славу клубу, который до 2013 г., до отставки Алекса Фергюсона, завоевал рекордные 20 чемпионских титулов. С тех пор, несмотря на большие траты на игроков, "Манчестер Юнайтед" уступил лидерство в Английской футбольной лиге своим главным соперникам, клубам "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".