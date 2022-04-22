https://news.day.az/sport/1455463.html ФИФА перестала выплачивать средства на развитие детского футбола в России - ВИДЕО
ФИФА перестала выплачивать средства на развитие детского футбола в России - ВИДЕО
Международная федерация футбола отказалась выплачивать России положенные по контракту 100 миллионов долларов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Речь о компенсации за проведение чемпионата мира 2018 года, признанного организацией лучшим за всю историю. Причем эти деньги были предназначены именно на развитие детских школ и юношеского футбола.
До сих пор ФИФА перечислила лишь треть положенной суммы. И вот теперь приостановила выплаты в одностороннем порядке - даже без объяснения причин.
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