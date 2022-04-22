ФИФА перестала выплачивать средства на развитие детского футбола в России

Международная федерация футбола отказалась выплачивать России положенные по контракту 100 миллионов долларов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Речь о компенсации за проведение чемпионата мира 2018 года, признанного организацией лучшим за всю историю. Причем эти деньги были предназначены именно на развитие детских школ и юношеского футбола.

До сих пор ФИФА перечислила лишь треть положенной суммы. И вот теперь приостановила выплаты в одностороннем порядке - даже без объяснения причин.