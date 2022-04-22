В пятницу, 22 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась торжественная церемония открытия Кубка мира FIG по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На церемонии прошел парад флагов стран, участвующих в Кубке мира. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Затем было представлено яркое шоу с хореографическими и гимнастическими элементами, продемонстрированное азербайджанскими гимнастами под национальные музыкальные мотивы.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике пройдет 22-24 апреля. Для участия в соревнованиях заявлены около 130 спортсменок из 31 страны мира, в том числе 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представят Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной.

На Кубке мира FIG гимнастки будут соревноваться по отдельным предметам и в многоборье. По традиции гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.

Отметим, что данный Кубок мира станет пятыми международными соревнованиями, организованными в Азербайджане по различным гимнастическим дисциплинам в нынешнем году, а также девятым по счету Кубком мира по художественной гимнастике, который проводится в нашей стране. Баку также принимал Чемпионат мира по художественной гимнастике в 2005 и 2019 годах.

После двухлетнего перерыва благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима зрители имеют возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики.

Желающие посетить соревнования в качестве зрителей должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.