Ожидаем, что азербайджанские гимнастки на Кубке мира в Баку продемонстрируют достигнутые в ходе тренировок успехи

Ожидаем, что азербайджанские спортсменки на Кубке мира в Баку достойно продемонстрируют достигнутые в ходе тренировок успехи. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала в пятницу журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

"В новом Олимпийском цикле изменены правила, и все гимнастки представляют свои упражнения в соответствии с этими изменениями. Азербайджанские спортсменки Зохра Агамирова и Арзу Джалилова, выступающие в индивидуальной программе - гимнастки, имеющие определенный опыт. Зохра Агамирова - серебряный призер летней Универсиады 2019 года, Арзу Джалилова - серебряный и бронзовый призер чемпионата мира среди юниорок. Мы ожидаем, что на соревновательной арене Кубка они достойно представят достигнутые в ходе тренировок успехи", - сказала Нурлана Мамедзаде.

Она добавила, что Кубок мира в Баку - пятое международное соревнование, организованное в Азербайджане по различным гимнастическим дисциплинам в нынешнем году, и второе соревнование, которое проводится с участием зрителей.

"В первый соревновательный день Кубка мира в Баку проходит квалификационный этап. Завтра, во второй день, программа соревнований пройдет в том же формате. По итогам квалификационных этапов определятся победители в многоборье среди индивидуальных гимнасток и команд в групповых упражнениях. В третий, заключительный день соревнований, состоятся финалы по отдельным предметам", - добавила Нурлана Мамедзаде.

Отметим, что Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).