Кубок мира FIG в Баку: Арзу Джалилова лидирует в упражнениях с мячом

В рамках первого дня соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку азербайджанские грации Арзу Джалилова и Зохра Агамирова выполнили упражнения с мячом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Арзу Джалилова за упражнение с мячом получила от судей 31.000 балл и занимает на данный момент первое промежуточное место.

Выступление Зохры Агамировой арбитры оценили в 29.650 балла, и спортсменка занимает шестую промежуточную позицию.

Отметим, что сегодня гимнастки также выступят с упражнениями с обручем.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Национальной арене в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

На Кубке мира FIG гимнастки будут соревноваться по отдельным предметам и в многоборье. По традиции на соревнованиях гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.