https://news.day.az/sport/1455698.html В Суговушане стартуют соревнования «Кубок Президента»
В Суговушане стартуют соревнования «Кубок Президента»
Федерация каноэ и гребли Азербайджана организует первые международные спортивные соревнования на наших освобожденных от оккупации землях.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, соревнования первого дня регаты "Кубка Президента", посвященной 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, состоятся 6 мая в поселке Суговушан Тертерского района.
На следующий день - 7 мая соревнования продолжатся в Мингячевире.
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