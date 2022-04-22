В Суговушане стартуют соревнования «Кубок Президента»

Федерация каноэ и гребли Азербайджана организует первые международные спортивные соревнования на наших освобожденных от оккупации землях.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, соревнования первого дня регаты "Кубка Президента", посвященной 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, состоятся 6 мая в поселке Суговушан Тертерского района.

На следующий день - 7 мая соревнования продолжатся в Мингячевире.