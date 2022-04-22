Вспоминаю Чемпионат мира-2019 в Баку как один из самых запоминающихся в своей карьере

До сих пор вспоминаю Чемпионат мира 2019 года, организованный в Баку, эти соревнования - одни из самых запоминающихся в моей карьере.

Об этом в пятницу сказала Trend участница Кубка мира FIG по художественной гимнастике, спортсменка из Латвии Елизавета Полстяная, передает Day.Az.

"Это мой пятый по счету визит в Баку, всегда с большим удовольствием здесь выступаю, так как тут очень хорошие условия - потрясающий зал, замечательная атмосфера. К тому же в Баку очень необычно организованы соревнования - интересно выстроен свет, и ты выходишь как на шоу или показательное выступление, что добавляет эмоций, поэтому я с большим удовольствием выступаю в Национальной арене гимнастики в Баку.

Всегда вспоминаю Чемпионат мира 2019 года, организованный в Баку при полных трибунах. Азербайджанские зрители болели за всех, и это заряжало позитивом", - отметила она.

Говоря о своем выступлении в первый день Кубка мира, Елизавета Полстяная отметила, что сегодня программа выполнена с небольшими недочетами.

"К сожалению, в упражнении с обручем допустила потерю. Это начало сезона, только второй серьёзный старт, и ошибки на данном этапе - нормально. Главное к Чемпионату Европы подойти в оптимальной форме, поэтому сейчас спокойно реагирую на какие-то элементы, которые не получились. Просто делаю выводы и буду исправлять ошибки, а завтра постараюсь быть повнимательнее", - подчеркнула Полстяная.

Латвийская спортсменка также поделилась своим мнением относительно изменения правил в художественной гимнастике.

"Не скажу, что я до конца привыкла к новым правилам, так как прошло мало времени. Мои программы достаточно сильно изменились - если по старым правилам была всего одна танцевальная дорожка, то сейчас танцевальные дорожки чуть ли не ключевое в упражнении, так же делается большой уклон на артистизм. Добавилась еще одна полноценная танцевальная дорожка плюс соединенные элементы, которые тоже пока не всегда получаются чисто. Поэтому изменений достаточно много и пока я в процессе адаптации.

Мне кажется, изменения правил пойдут на пользу. При прежних правилах гимнастика стала похожа на акробатику с предметом, то есть уклон был на сложность, все гнались за оценкой за трудность, и забывали о красоте нашего вида спорта. Сейчас у нас есть возможность выразить себя, музыку, показать пластику, эмоции, плюс прибавились интересные элементы. Мне кажется, с изменением правил гимнастика стала разнообразнее и интереснее", - сказала она.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Национальной арене в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

На Кубке мира FIG гимнастки будут соревноваться по отдельным предметам и в многоборье. По традиции на соревнованиях гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.