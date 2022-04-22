Арзу Джалилова и Зохра Агамирова вышли в финал Кубка мира в Баку

Азербайджанские спортсменки Арзу Джалилова и Зохра Агамирова вышли в финал Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гимнастки вышли в финал упражнения с обручем: Джалилова с результатом 32.050 балла заняла третье место, а Агамирова с результатом 31.650 балла - четвертое.

Кроме того, Арзу Джалилова заняла с результатом 31.000 балл третье место и прошла в финал упражнения с мячом.

Зохра Агамирова в программе с мячом в финал не прошла и заняла 12-е место (29.650 балла).

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Национальной арене в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

На Кубке мира FIG гимнастки будут соревноваться по отдельным предметам и в многоборье. По традиции на соревнованиях гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.