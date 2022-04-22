Организация соревнований в Баку шикарная, ощущаю себя здесь замечательно.

Об этом в пятницу сказала Trend участница Кубка мира FIG по художественной гимнастике, спортсменка из США Эвита Грискенас, передает Day.Az.

"Не первый год участвую в соревнованиях в Национальной арене гимнастики в Баку. Люблю выступать в этом зале, и публика здесь всегда приятная, люди очень доброжелательные, все поддерживают, в такой атмосфере всегда легко выходить на ковер", - сказала она.

По словам Эвиты Грискенас, она осталась довольна своим выступлением в первый соревновательный день.

"Теперь буду настраиваться на завтра, сейчас проведу тренировку упражнений с булавами и лентой, а затем немного отдохну", - добавила она.

По мнению американской спортсменки, изменения правил в художественной гимнастике в новом олимпийском цикле принесут положительные перемены.

"Мне кажется, изменения правил хорошо отразились на моей программе, я очень артистичная, люблю музыку, и с помощью нее и пластики передавать историю", - добавила она.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Национальной арене в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

На Кубке мира FIG гимнастки будут соревноваться по отдельным предметам и в многоборье. По традиции на соревнованиях гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.