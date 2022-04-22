Определились финалистки первого дня соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку

В рамках первого дня соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку определились финалистки индивидуальной программы в упражнении с обручем и мячом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал упражнения с обручем вышли - София Раффаэлли (Италия, 33.000 балла), Боряна Калейн (Болгария, 32.650 балла), Арзу Джалилова (Азербайджан, 32.050 балла), Зохра Агамирова (Азербайджан, 31.650 балла), Тахмина Икромова (Узбекистан, 31.250 балла), Ади Ася Кац (Израиль, 30.650 балла), Сумире Кита (Япония, 30.550 балла) и Ева Брезалиева (Болгария, 30.400 балла).

В финал упражнения с мячом вышли - Боряна Калейн (Болгария, 33.300 балла), Милена Бальдассарри (Италия, 32.250 балла), Арзу Джалилова (Азербайджан, 31.000 балла), София Раффаэлли (Италия, 30.600 балла), Дарья Атаманова (Израиль, 30.450 балла), Эльжана Таниева (Казахстан, 30.150 балла), Эвита Грискенас (США, 30.000 балла) и Лили Мизуно (США, 30.000 балла).

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Национальной арене в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

На Кубке мира FIG гимнастки будут соревноваться по отдельным предметам и в многоборье. По традиции на соревнованиях гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.