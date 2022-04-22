Для меня праздник выступать в Баку

Для меня праздник выступать на соревнованиях, организованных в Национальной арене гимнастики в Баку.

Об этом в пятницу сказала Trend участница Кубка мира FIG по художественной гимнастике, спортсменка из Австралии Александра Кирой-Богатырёва, передает Day.Az.

"Около пяти месяцев нахожусь в Баку на учебно-тренировочных сборах, и для меня здесь второй дом", - сказала она.

Спортсменка рассказала, что в ходе учебно-тренировочных сборов в Баку местные тренера подготовили для нее постановку, добавив в упражнение элементы артистизма.

"На прошлой неделе я участвовала в Кубке мира в Ташкенте, это был мой первый Кубок мира в текущем году. К соревнованиям в Баку готовились с учётом выступления в Ташкенте. Мне очень нравится тренироваться и выступать в Национальной арене гимнастики, азербайджанские тренера великолепные, условия здесь созданы шикарные, тут есть все возможности для того, чтобы гимнастки стали первым номером", - сказала Александра Кирой-Богатырёва.

Она добавила, что через несколько недель примет участие в чемпионате Австралии, а затем ее ждет чемпионат Океании.

"Но я очень надеюсь после этих турниров приехать обратно в Баку, и здесь готовиться к большим стартам. Азербайджанские гимнастки мне как сестры, мы очень сблизились, а тренера стали важными людьми в моей жизни. Они вправду для меня вторая семья", - сказала спортсменка.

Александра Кирой-Богатырёва рассказала, что по окончании каждых соревнований созванивается с родителями и обсуждает выступление.

"Зимой папа приезжал навестить меня в Баку, мы вместе отпраздновали Новый год. Несмотря на то, что родители далеко, мы постоянно на связи. После каждого выступления общаюсь с мамой. Когда соревнования транслируют в онлайн-формате, родители всегда смотрят мои выступления. Их поддержка очень важна для меня", - сказала она.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

На Кубке мира FIG гимнастки будут соревноваться по отдельным предметам и в многоборье. По традиции на соревнованиях гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.