Впечатления от первого соревновательного дня Кубка мира иочень хорошие

Впечатления от первого соревновательного дня Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку очень хорошие.

Об этом в пятницу сказала Trend участница соревнований, гимнастка, представляющая Кипр, Анна Соколова, передает Day.Az.

"Вначале немного волновалась, но оба вида [упражнение с обручем и мячом], несмотря на небольшие помарки, прошла без потерь. В целом я довольна. Во второй день Кубка мы выступаем с булавами и лентой, так что теперь буду настраиваться на эти упражнения", - сказала она.

По словам спортсменки, перед стартом она провела в Баку две тренировки.

"В Баку мы прилетели в среду вечером, на следующий день уже на месте у нас были две тренировки - одна в тренировочном зале, а вторая - подиумная. Все прошло замечательно. Зал арены гимнастики в Баку шикарный, условия нереальные, много тренировочных ковров, а зрители воодушевленно поддерживают, все это мотивирует на успех", - добавила она.

Анна Соколова подчеркнула, что она положительно относится к изменениям в правилах художественной гимнастики.

"Мне нравится, что делается упор на артистизм, думаю, так намного интереснее смотреть выступления гимнасток. Я адаптируюсь к новым правилам, всегда есть к чему стремиться, и с каждым соревнованием у меня получается все лучше и лучше", - заключила она.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Национальной арене в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

На Кубке мира FIG гимнастки будут соревноваться по отдельным предметам и в многоборье. По традиции на соревнованиях гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.