В субботу, 23 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе - грации продемонстрируют упражнения с булавами и лентой. Также состоится квалификация команд в групповых упражнениях, которые представят программу с тремя лентами и двумя мячами. По итогам квалификации определятся финалисты по отдельным видам.

Кроме того, сегодня будут названы имена победителей и призеров в многоборье, индивидуальных и групповых упражнениях.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

На Кубке мира FIG гимнастки соревнуются по отдельным предметам и в многоборье. По традиции на соревнованиях гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.

После двухлетнего перерыва благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима зрители имеют возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики.

Желающие посетить соревнования в качестве зрителей должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.