Макгрегору посоветовали отказаться от боя с чемпионом
Комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган высказался относительно потенциального поединка между Конором Макгрегором и Камару Усманом. Он стал гостем подкаста Майка Тайсона Hotboxin' with Mike Tyson, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По мнению Рогана, Макгрегор не должен возвращаться в октагон и сразу драться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе. "Ему нужен кто-то немного ниже чемпионского уровня. Дайте ему себя проверить, провести соревновательный поединок", - посоветовал эксперт.
21 апреля эск-боец UFC Чейл Соннен заявил, что руководство организации предложило британцу Леону Эдвардсу отказаться от поединка с Усманом в пользу Макгрегора. Сам ирландец уже говорил о готовности драться в полусреднем весе.
Макгрегор получил травму в поединке с Дастином Порье в июле 2021-го. Ирландец получил перелом ноги в концовке первого раунда и потерпел поражение техническим нокаутом.
Макгрегор - бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.
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