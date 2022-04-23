На Кубке мира в Баку для спортсменов созданы замечательные условия

Для спортсменов на Кубке мира FIG по художественной гимнастике в Баку созданы замечательные условия. Об этом сказала в субботу Trend участница соревнований, гимнастка из Израиля Дарья Атаманов, передает Day.Az.

"Если оценивать мои выступления в квалификации по всем четырем видам, могу сказать, что не все прошло гладко. В каждом предмете были допущены ошибки, где-то больше, где-то меньше. Буду продолжать работать и двигаться вперед. Цель на финалы Кубка - выполнить свой максимум, чтобы мой тренер и я остались довольны", - сказала Атаманов.

Говоря о новых правилах, израильская спортсменка подчеркнула, что вначале было немного сложно составить программу.

"Я благодарна своему тренеру, которая приложила все силы. Мы справились с этой задачей. На данном этапе я адаптировалась к новым правилам и продолжаю работать, улучшать результат. Может быть, в дальнейшем та программа, с которой я выступаю на данный момент, претерпит изменения, но пока ничего конкретно сказать не могу", - сказала Атаманов.

Представительница Израиля на Кубке отметила, что зал в Национальной арене гимнастике уютный и комфортный.

"Атмосфера на соревнованиях потрясающая. Зал большой, хорошие условия для работы, в целом очень приятно здесь находиться. Большое спасибо Азербайджану за теплый прием!", - сказала она.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

На Кубке мира FIG гимнастки соревнуются по отдельным предметам и в многоборье. По традиции на соревнованиях гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.