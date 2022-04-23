Кубок мира FIG по художественной гимнастике в Баку организован на высшем уровне. Об этом сказала Trend участница соревнований, гимнастка из Казахстана Эльжана Таниева, передает Day.Az.

"Соревнования в Баку - одни из самых лучших среди этапов Кубка мира. Организация в Баку прекрасная - шикарная арена, тренировочное время и площадки предоставлены для участниц каждой страны. Мы приехали в Азербайджан за два дня до старта, и этого времени было достаточно для адаптации", - сказала Таниева.

Анализируя свое выступление в квалификации, спортсменка отметила, что допустила ряд ошибок.

"Допустила много ошибок в упражнении с лентой и вчера - в программе с обручем, прошла из четырех видов чисто только два. На Кубке хотелось показать все, над чем мы работали, но пока не получилось. Возможно, здесь сказалась невнимательность", - добавила она.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

На Кубке мира FIG гимнастки соревнуются по отдельным предметам и в многоборье. По традиции на соревнованиях гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.