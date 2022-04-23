Яркость и красота – зрители в восторге от выступления участниц Кубка мира по художественной гимнастике в Баку

В Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Поддержать участниц соревнований пришли многочисленные зрители - поклонники этого красивого и изящного вида спорта.

Яркость, красота и грация художественной гимнастики завораживает. Публика на трибунах с замиранием сердца следит за выступлениями спортсменок, награждая их бурными аплодисментами и восторженными выкриками.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.