https://news.day.az/sport/1455988.html 18-летнего футболиста убили в его день рождения
18-летнего футболиста убили в его день рождения
Нападающего сборной Ямайки U-19 Омара Лэинга убили в столице страны Кингстоне. Об этом сообщает Jamaica Obsrever, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По 18-летнему спортсмену открыли стрельбу из проезжавшего мимо автомобиля. Лэинг получил смертельное ранение. Как отмечает Jamaica Obsrever, футболист праздновал свой день рождения.
Лэинг успел дебютировать за клуб Премьер-лиги Ямайки "Кавалер". До этого он становился лучшим снайпером средней школы Сэйнт Эндрю.
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