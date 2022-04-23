18-летнего футболиста убили в его день рождения

Нападающего сборной Ямайки U-19 Омара Лэинга убили в столице страны Кингстоне. Об этом сообщает Jamaica Obsrever, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По 18-летнему спортсмену открыли стрельбу из проезжавшего мимо автомобиля. Лэинг получил смертельное ранение. Как отмечает Jamaica Obsrever, футболист праздновал свой день рождения.

Лэинг успел дебютировать за клуб Премьер-лиги Ямайки "Кавалер". До этого он становился лучшим снайпером средней школы Сэйнт Эндрю.