https://news.day.az/sport/1456364.html Очередное золото Азербайджана из Польши
Очередное золото Азербайджана из Польши
В Познани (Польша) завершился молодежный Кубок Европы по дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, во второй день соревнований спортсмены Азербайджана завоевали три медали. Вугар Талыбов (90 кг) добыл золотую медаль, а Кенуль Алиева (48 кг) и Сабина Алиева (57 кг) - по серебряной.
Таким образом, по итогам турнира в активе наших дзюдоистов 5 медалей (2-2-1). С этим показателем Азербайджан стал вторым в общекомандном зачете.
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