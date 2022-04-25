В Гобустанском заповеднике прошло соревнование по трейлраннингу

В Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике прошло соревнование по трейлраннингу Qobustan Trail, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В марафоне, организованом Управлением заповедника и Горным спортивным клубом, приняли участие более ста спортсменов. Перед стартом директор заповедника Вугар Исаев отметил, что главная цель проекта - пропаганда здорового образа жизни, древнего наследия и исторических памятников Гобустана, туристического потенциала. Победителям были вручены медали, сделаны памятные фотографии.

Трейлраннинг (trail running) - спортивная дисциплина, подразумевающая бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования. Включает в себя элементы кросса и горного бега. Главное отличие от кроссового бега заключается в ландшафте: для трейлраннинга обычно выбирают холмы и даже горы (перепад высот может превышать более тысячи метров), а также пустыни и густые леса. В черте города можно бегать по тротуарам, набережным, паркам.