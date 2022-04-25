https://news.day.az/sport/1456485.html Азербайджан стал лучшим на Кубке Европы
Азербайджан стал лучшим на Кубке Европы
Сборная Азербайджана по дзюдо успешно выступила на Кубке Европы в Дубровнике (Хорватия).
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, "милли", завоевав четыре золотые и одну бронзовую медаль, стала первой в общекомандном зачете.
В топ-3 также вошли Германия, набравшая наибольшее количество медалей среди всех участников, (3-2-7) и Израиль (2-0-2).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре