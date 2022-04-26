Карабах предложил 3-летний контракт легионеру

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" намерен осуществить полноценный переход грузинского вратаря Луки Гугешашвили, выступающего за агдамцев на правах аренды из польской "Ягеллонии", передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

Как удалось выяснить, "скакуны" намерены предложить 23-летнему голкиперу контракт на 3 года. По этому поводу наш сайт связался с пресс-секретарем "Ягеллонии" Камилем Свиридовичем, который заявил следующее: "Я не могу комментировать этот вопрос. Сейчас Лука выступает за "Карабаха" на правах аренды, и этот клуб обладает правом выкупа игрока. Об этом вопросе можно будет поговорить уже после завершения сезона".

