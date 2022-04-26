Азербайджанский футболист стал лучшим бомбардиром турецкого "Бурсаспора"

Вингер сборной Азербайджана по футболу Намик Алескеров забил победный гол за "Бурсаспор" в минувшем 34-м туре первого дивизиона Турции против "Денизлиспора" (1:0).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, этот гол стал шестым в активе Алескерова в этом сезоне. Этой отметки он добился за 29 матчей. На данный момент, азербайджанский вингер является лучшим бомбардиром "Бурсаспора" в этом сезоне. Его ближайший преследователь - бельгиец Массимо Бруно.

Вместе с тем, эти голы пока не помогают команде покинуть зону вылета, так как на данный момент клуб из Бурсы с 35-ю очками идет на 18-м, предпоследнем месте.

