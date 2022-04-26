https://news.day.az/sport/1456572.html Азербайджанский футболист стал лучшим бомбардиром турецкого "Бурсаспора"
Вместе с тем, эти голы пока не помогают команде покинуть зону вылета, так как на данный момент клуб из Бурсы с 35-ю очками идет на 18-м, предпоследнем месте.
Азербайджанский футболист стал лучшим бомбардиром турецкого "Бурсаспора"
Вингер сборной Азербайджана по футболу Намик Алескеров забил победный гол за "Бурсаспор" в минувшем 34-м туре первого дивизиона Турции против "Денизлиспора" (1:0).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, этот гол стал шестым в активе Алескерова в этом сезоне. Этой отметки он добился за 29 матчей. На данный момент, азербайджанский вингер является лучшим бомбардиром "Бурсаспора" в этом сезоне. Его ближайший преследователь - бельгиец Массимо Бруно.
Вместе с тем, эти голы пока не помогают команде покинуть зону вылета, так как на данный момент клуб из Бурсы с 35-ю очками идет на 18-м, предпоследнем месте.
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