ПСЖ сделал выбор между Месси и Неймаром

Нападающий Лионель Месси останется в ПСЖ. Он будет играть за команду в следующем сезоне, сообщает Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс.

А вот форвард Неймар может покинуть клуб. Парижане готовы продать футболиста летом, если получат достойное предложение.

Отмечается, что МЛС является наиболее возможным вариантом продолжения карьеры для бразильца, так как он сам не раз заявлял о своем желании попробовать поиграть там.

В текущем сезоне 34-летний Месси провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 11 результативных передач. В свою очередь, за тот же период 30-летний Неймар провел 25 игр за ПСЖ, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.