Французский полузащитник Поль Погба покинет "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главный тренер МЮ Ральф Рангник подтвердил, что Погба выбыл до конца сезона из-за травмы и не намерен продлевать контракт с командой. По информации источника, футболист уже сообщил партнерам по клубу о своем уходе. Также Погба вышел из командного чата в WhatsApp.

19 апреля стало известно, что Погба близок к переходу в "Пари Сен-Жермен". 29-летний хавбек согласовал подписание четырехлетнего контракта с французской командой. Летом он сможет присоединиться к парижанам на правах свободного агента.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Погба провел 20 матчей и отметился одним голом. Его соглашение с "Манчестер Юнайтед" истечет 30 июня 2022 года. Француз начал выступать за английскую команду в 2016 году.