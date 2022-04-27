https://news.day.az/sport/1456927.html "Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" дома со счетом 4:3 обыграл испанский "Реал" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Встреча прошла во вторник на стадионе "Сити оф Манчестер".
В составе "Манчестер Сити" голы забили Кевин де Брёйне (2-я минута), Габриэл Жезус (11), Фил Фоден (53), Бернарду Силва (74). У "Реала" отличились Карим Бензема (33; 81, с пенальти), Винисиус (55).
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