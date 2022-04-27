https://news.day.az/sport/1457060.html Появились фото домашней формы «Барселоны» на сезон-2022/2023 - ФОТО
Появились фото домашней формы «Барселоны» на сезон-2022/2023 - ФОТО
На портале Footy Headlines появились изображения домашней формы "Барселоны", в которой команда будет выступать в сезоне-2022/2023, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
Экипировка выполнена в трёх цветах: синем, красном (гранатовом) и тёмно-синем (обсидиановом). Рукава и воротник футболки будут однотонными тёмно-синими, а на груди разместятся вертикальные полосы указанных цветов. Техническим спонсором каталонской команды является американская компания Nike.
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