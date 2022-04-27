Азербайджанские боксеры не примут участия в соревнованиях в Армении.

Об этом сообщили в среду Day.Az в Федерации бокса Азербайджана.

В сообщении отмечается, что на состоявшемся заседании правления федерации был обсужден вопрос участия наших спортсменов в чемпионате Европы по боксу среди мужчин, который пройдет 21-31 мая в Ереване.

С учетом выборов в Международную ассоциацию бокса, которые пройдут в мае, учебно-тренировочных сборов и программ подготовки наших спортсменов к чемпионату мира, а также других важных моментов по итогам обсуждения было принято решение не участвовать в соревнованиях ЧЕ по боксу в Ереване.

Следует отметить, что азербайджанские боксеры запомнились успешными выступлениями на двух последних чемпионатах Европы в марте и апреле этого года, завоевав одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.