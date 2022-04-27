Игрок «Челси» обвинил VAR в том, что он не забил пенальти

Итальянский полузащитник "Челси" Жоржиньо обвинил VAR в том, что он не смог сохранить концентрацию и реализовать пенальти в концовке матча с "Вест Хэмом", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Теперь у нас есть VAR, и с ним все занимает гораздо больше времени, и поэтому труднее сохранять концентрацию. Единственное, что я пытаюсь сделать в этой ситуации - это оградить свой разум от всего этого давления, но, к сожалению, это срабатывает не всегда. Когда есть хоть малейший момент сомнения, обычно именно тогда ты совершаешь ошибку. Может быть, у меня было слишком много времени, чтобы думать об этом, я не знаю", - передает слова Жоржиньо The Sun.

Встреча между командами завершилась минимальной победой команды Томаса Тухеля. Единственный гол забил Кристиан Пулишич на последней минуте матча. До этого Жоржиньо как раз не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

После 32 игр "Челси" занимает третью строчку в Английской премьер-лиге (АПЛ). Отставание от идущего вторым "Ливерпуля" составляет 14 очков.

Напомним, что владелец "Челси" роман Абрамович находится под санкциями. Российский бизнесмен в скором времени продаст клуб.