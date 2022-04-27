FIA поставила задачу уменьшить размеры машин "Формулы-1" в 2026 году

По итогам заседания комиссии "Формулы-1" Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала принципы, по котором будет создаваться технический регламент чемпионата мира на сезон-2026 по части автомобилей. В частности, FIA пообещала наконец-то уменьшить размеры болидов и как минимум прекратить увеличение их веса, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

В число изменений также вошли: существенно уменьшенное лобовое сопротивление для повышения экологичности и эффективности машин и сочетание с характеристиками силовых блоков; сохранение и дальнейшее улучшение достигнутых показателей в плане плотной борьбы и способности машин ехать друг за другом.

Особое внимание уделено экологичности: продолжение пути по стандартизации и упрощению стратегически выбранных компонентов для сокращения расходов. Расширение использования экологичных материалов или технологий с акцентом на возможность их переработки; продолжение инноваций, направленных на повышение безопасности машин, движение в сторону активных и connected safety систем.