На чемпионате Европы по дзюдо Азербайджан представят 11 спортсменов

На чемпионате Европы, который стартует 29 апреля в столице Болгарии Софии, Азербайджан представят 11 спортсменов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на ковер выйдут члены национальной сборной команды Балабей Агаев, Ахмед Юсифов (60 кг), Ибрагим Алиев, Яшар Наджафов (66 кг), Рустам Оруджев, Идаят Гейдаров (73 кг), Мамедали Мехдиев (90 кг), Эльмар Гасымов (100 кг), Ушанги Кокаури (+100 кг). А на турнире среди женщин выступят Шафаг Гамидова и Рамиля Алиева (48 кг).

В соревнованиях, которые продлятся до 1 мая, примут участие более 300 спортсменов из 40 стран.