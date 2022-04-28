Клуб Суперлиги Турции заинтересовался азербайджанским футболистом

Азербайджанский вингер турецкого футбольного клуба "Бурсаспор" Намик Алескеров может продолжить карьеру в Суперлиге.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по информации Sporx, в услугах 27-летнего нападающего заинтересовался "Сивасспор". Турецкий клуб под руководством Рзы Чалымбая уже приступил к трансферным работам на предстоящее лето.

Алескеров перебрался в "Бурсаспор" летом прошлого года и за это время провел 29 матчей, забив 6 мячей и сделав 6 результативных передач.

