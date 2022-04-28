УЕФА планирует реформировать полуфиналы ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность реформирования полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, полуфинальные матчи могут отменить - Ассоциация европейских клубов предложила проводить полуфиналы и финал турнира в течение одной недели в одном городе в виде формата "Финала четырех".

Сейчас полуфинальные матчи проходят в два этапа: команды играют дома и на выезде. При этом было отменено право "выездного гола", который давал преимущество одной из команд.

В этом сезоне в полуфинальную стадию Лиги чемпионов пробились мадридский "Реал" и "Манчестер Сити", а также "Вильярреал" и "Ливерпуль".

В противостоянии между первой парой соперников перевес на стороне англичан. Они выиграли первый мачт со счетом 4:3.

В паре "Вильярреал" -"Ливерпуль" победа также осталась за представителями Англии 2:0.

Ответные матчи состоятся 3 и 4 мая в Испании.

Действующим победителем турнира является лондонский "Челси". В прошлом году подопечные Томаса Тухеля переиграли "Манчестер Сити" 1:0.