https://news.day.az/sport/1457313.html Азербайджанские гимнастки завоевали пять медалей на соревнованиях в Румынии
Азербайджанские гимнастки завоевали пять медалей на соревнованиях в Румынии
В столице Румынии Бухаресте завершился 21-й международный турнир по художественной гимнастике Irina Deleanu Cup ("Кубок Ирины Деляну"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В соревнованиях для детей, пре-юниорок и юниорок приняли участие азербайджанские гимнастки.
На турнире представительницы Азербайджана завоевали пять наград. Марьям Алиева в упражнениях с мячом завоевала "серебро", а в программе с лентой - бронзовую медаль. Говхар Ибрагимова завоевала "бронзу" в упражнениях с булавами, а также с обручем, а Назрин Салманлы - "бронзу" в упражнениях с булавами.
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