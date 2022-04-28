Британские СМИ отметили достижение «Карабаха»

В британской прессе, обсуждая предстоящий первый матч полуфинала Лиги конференций по футболу между английским "Лестером" и итальянской "Ромы", отметили достижение азербайджанского "Карабаха", передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com

"В этом розыгрыше Лиги конференций "Лестер" забил девять из 12 голов во втором тайме, что составляет 75% от всех голов. Причем, три из последних четырех голов были забиты после 75-й минуты. Более высокий процент мячей, забитых после перерыва, только у "Карабаха" - 100%. Это лучший показатель среди всех команд (без учета квалификации - Прим.), забивших более пяти голов на турнире", - пишет talkSPORT.