«Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом

Английский "Ливерпуль" продлил контракт с главным тренером клуба немцем Юргеном Клоппом.

Об этом сообщается на сайте "мерсисайдцев", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вместе с 54-летним специалистом соглашения с "Ливерпулем" пролили и его помощники Пепейн Лейндерс и Петер Кравиц. Предыдущий контракт истекал в 2024 году. Детали нового соглашения Клоппа не были обнародованы.

27 апреля "Ливерпуль" одержал победу в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Команде Клоппа удалось переиграть "Вильярреал" со счетом 2:0 на домашней арене. Вторая встреча пройдет 3 мая в Испании.

После 33 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" расположился на второй строчке в турнирной таблице с 79 очками. Мерсисайдцы отстают от "Манчестер Сити" на одно очко.

Клопп возглавил "Ливерпуль" в 2015 году. Он приводил клуб к победе в АПЛ и Лиге чемпионов.