Назван лучший футболист мира в возрасте до 21 года

Телеканал ESPN представил рейтинг лучших футболистов в возрасте не старше 21 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В список вошли 39 игроков - их отобрали из лонг-листа, в который попали 75 футболистов. Главными критериями при выборе стали: количество матчей на высшем уровне, стабильные выступления на протяжении долгого времени и потенциал стать футболистом топ-уровня в будущем.

Первое место в рейтинге занял 21-летий норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, второе - 19-летний испанский хавбек "Барселоны" Педри, третье - 21-летний английский полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден.

1. Эрлинг Холанд (Норвегия) - "Боруссия" Дортмунд

2. Педри (Испания) - "Барселона"

3. Фил Фоден (Англия) - "Манчестер Сити"

4. Джуд Беллингем (Англия) - "Боруссия" Дортмунд

5. Винисиус Жуниор (Бразилия) - "Реал" Мадрид

6. Букайо Сака (Англия) - "Арсенал"

7. Джамал Мусиала (Германия) - "Бавария"

8. Флориан Виртц (Германия) - "Байер"

9. Альфонсо Дэвис (Канада) - "Бавария"

10. Гави (Испания) - "Барселона".