Назван лучший футболист мира в возрасте до 21 года
Телеканал ESPN представил рейтинг лучших футболистов в возрасте не старше 21 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В список вошли 39 игроков - их отобрали из лонг-листа, в который попали 75 футболистов. Главными критериями при выборе стали: количество матчей на высшем уровне, стабильные выступления на протяжении долгого времени и потенциал стать футболистом топ-уровня в будущем.
Первое место в рейтинге занял 21-летий норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, второе - 19-летний испанский хавбек "Барселоны" Педри, третье - 21-летний английский полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден.
1. Эрлинг Холанд (Норвегия) - "Боруссия" Дортмунд
2. Педри (Испания) - "Барселона"
3. Фил Фоден (Англия) - "Манчестер Сити"
4. Джуд Беллингем (Англия) - "Боруссия" Дортмунд
5. Винисиус Жуниор (Бразилия) - "Реал" Мадрид
6. Букайо Сака (Англия) - "Арсенал"
7. Джамал Мусиала (Германия) - "Бавария"
8. Флориан Виртц (Германия) - "Байер"
9. Альфонсо Дэвис (Канада) - "Бавария"
10. Гави (Испания) - "Барселона".
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