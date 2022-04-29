Роналду обратился к фанатам после ничьей с «Челси»

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду обратился к болельщикам "красных дьяволов" после ничьей в матче с лондонским "Челси" (1:1) в рамках перенесенного 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

37-летний нападающий стал автором единственного забитого мяча в составе своей команды.

"Спасибо за поддержку сегодня на "Олд Траффорд". Как всегда, наши болельщики были потрясающими в своем желании помочь команде", - написал Роналду в соцсетях.

Этот гол стал для Роналду 17-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Португалец делит вторую строчку в списке бомбардиров АПЛ с южнокорейским форвардом "Тоттенхэма" Сон Хын Мином. Лидирует в гонке египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, у которого 22 гола.

Роналду в текущем сезоне сыграл за МЮ в 28 встречах, в которых также отметился тремя результативными передачами.

После 35 сыгранных туров подопечные Ральфа Рангника набрали 55 очков и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре МЮ на своем поле примет "Брентфорд". Встреча состоится 2 мая.