Абрамович запросил у покупателей «Челси» еще 500 млн фунтов

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович запросил у претендентов на покупку столичного клуба еще £500 млн. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, российский бизнесмен хочет направить эти средства на благотворительность. Отмечается, что все три претендента на покупку клуба согласны с этим требованием.

Абрамович хочет, чтобы около £2,5 млрд было передано на благотворительность. Кроме того, россиянин рассчитывает, что £1-1,5 млрд будет инвестировано в стадион, академию и женскую команду. Так, общая сумма затрат на покупку "Челси" исчисляется в £3,5-4 млрд.

Сообщалось, что на финальный этап переговоров приглашены три претендента - консорциум, в который входят теннисистка Серена Уильямс и пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон, совладелец бейсбольной команды "Лос-Анджелес Доджерс" Тодд Боли, а также владелец клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) "Бостон Селтикс" и "Аталанты" из чемпионата Италии по футболу Стивен Паглюка.

Абрамович приобрел "Челcи" в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды - Кубок английcкой лиги.