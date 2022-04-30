https://news.day.az/sport/1458039.html Назван новый потенциальный покупатель «Челси»
Назван новый потенциальный покупатель «Челси»
Американский миллиардер Тодд Боли назван новым потенциальным покупателем лондонского "Челси". Об этом сообщает AS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Американский инвестор близок к заключению сделки, сумма которой составит 4,2 миллиарда долларов. Кандидатура Боли была одобрена американским банком Raine Group, который сопровождает продажу футбольного клуба.
В начале марта СМИ назвали швейцарского миллиардера Хансйорга Висса возможным покупателем клуба. Бизнесмен подтвердил, что получал предложение приобрести "Челси".
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