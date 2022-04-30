Определены финалисты Кубка Азербайджана

Определился второй финалист Кубка Азербайджана по футболу. Им стал клуб "Зиря", обыгравший "Нефтчи" в ответном матче полуфинальной стадии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Поскольку в основное и дополнительное время встречи счет не был открыт, победитель определился в серии пенальти. При этом гости оказались точнее (4:2) и вышли в финал.

В "Нефтчи" отличились Эмин Махмудов и Тиаго Безерра, в "Зиря" - Хамиду Кейта, Тамкин Халилзаде, Гисмат Алыев и Давид Волков. Эдди Исрафилов и Гильерме Пато из "черно-белых" не смогли реализовать свои одиннадцатиметровые.

В первой игре между командами тоже не было забито голов.

Отметим, что решающий матч Кубка Азербайджана состоится 27 мая.