5-6 мая впервые пройдет чемпионат Азербайджана по пляжной борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы Азербайджана, на соревнованиях, которые пройдут в Парке европейских игр, определятся победители в возрастных группах U-17, U-20, а также чемпионы страны среди взрослых.

Цель проведения соревнований - достижение массовости в пляжной борьбе и формирование состава сборных команд.

5 мая состоятся соревнования по возрастной группе U-17 и U-20. На следующий день пройдут соревнования среди взрослых.

Отметим, что на соревнованиях в возрастной группе U-17 будут определены победители в весовых категориях 50, 60, 70, 80 кг, а в возрастной группе U-20 - в весовой категории 70, 80, 90 и + 90 кг.