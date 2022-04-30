Азербайджанская пловчиха завоевала бронзовую медаль в Чехии

Пловчиха сборной Азербайджана Марьям Шейхализадеханга завоевала бронзовую медаль на международном турнире в Остраве, Чехия.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные федерации, участница летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, прошедшая в финал среди 96 спортсменов на начальном этапе, на дистанции 50 метров вольным стилем добилась результата 26,83 секунды. По данному показателю Марьям Шейхализадеханга побила национальный и личный рекорд.

По словам главного тренера сборной Рашада Абдурахманова, не хватило совсем немного времени для выполнения пловчихой лицензионного норматива.

"Мы надеемся, что на следующих соревнованиях она сможет претендовать на звание чемпиона мира", - сказал тренер сборной.