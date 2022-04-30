Азербайджанский дзюдоист стал победителем чемпионата Европы - ФОТО
Азербайджанский дзюдоист Идаят Гейдаров, успешно выступив на проходящем в болгарской столице Софии чемпионате Европы, стал победителем соревнований.
Как сообщает Day.Az, наш дзюдоист, выступающий в весовой категории 73 кг, победив в финале Джиованни Эспосито, завоевал золотую медаль. Это вторая по счету победа Идаята Гейдарова на престижных соревнованиях текущего года. Так, наш дзюдоист стал победителем турнира "Большой шлем", который прошел в феврале в Тель-Авиве.
Отметим, что ранее другой член нашей команды Рустам Оруджев, выступающий в той же весовой категории, завоевал бронзовую медаль.
Напомним, что в соревнованиях, которые продлятся до 1 мая, принимают участие 11 азербайджанских дзюдоистов.
В турнире участвуют более 300 спортсменов из 40 стран.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре