Азербайджанский дзюдоист стал победителем чемпионата Европы

Азербайджанский дзюдоист Идаят Гейдаров, успешно выступив на проходящем в болгарской столице Софии чемпионате Европы, стал победителем соревнований.

Как сообщает Day.Az, наш дзюдоист, выступающий в весовой категории 73 кг, победив в финале Джиованни Эспосито, завоевал золотую медаль. Это вторая по счету победа Идаята Гейдарова на престижных соревнованиях текущего года. Так, наш дзюдоист стал победителем турнира "Большой шлем", который прошел в феврале в Тель-Авиве.

Отметим, что ранее другой член нашей команды Рустам Оруджев, выступающий в той же весовой категории, завоевал бронзовую медаль.

Напомним, что в соревнованиях, которые продлятся до 1 мая, принимают участие 11 азербайджанских дзюдоистов.

В турнире участвуют более 300 спортсменов из 40 стран.