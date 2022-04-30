Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы
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Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров, победив итальянского соперника Джованни Эспозито в финале чемпионата Европы в Софии (Болгария), стал чемпионом континентального первенства, сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана.

Другой азербайджанский спортсмен - Рустам Оруджев завоевал бронзовую медаль, обойдя румына Адриана Сулка.