Мадридский "Реал" в 35-й раз стал чемпионом Испании

Мадридский "Реал" победил барселонский "Эспаньол" в 34-м туре Ла Лиги и выиграл чемпионат Испании, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

Встреча завершилась со счетом 4:0.

На 33-й минуте бразильский нападающий мадридцев Родриго получил пас от соотечественника Марсело и нанес точный удар в нижний угол ворот, открыв счет. Через 11 минут Родриго оформил дубль, когда воспользовался ошибкой обороны гостей и точно пробил с близкой дистанции.

На 55-й минуте француз Эдуарду Камавинга убежал в контратаку, отдал передачу вразрез на форварда Марко Асенсио, который довел дело до разгрома. Вышедшие на замену Иско и француз Карим Бензема соорудили 4-й гол "Реала" на 72-й минуте, однако судья Хосе Луис Мунуэра Монтера, воспользовавшись VAR, вскоре его отменил из-за офсайда. Все же Бензема добился своего на 81-й минуте, когда точно пробил в касание в нижний угол ворот после передачи Винисиуса Жуниора.

"Реал" стал чемпионом Испании в 35-й раз. Это рекордный показатель. Лучшей командой Ла Лиги "Реал" стал за 4 тура до финиша, набрав 81 очко. От "Севильи" клуб отделяют 17 очков, а от имеющей игру в запасе "Барселоны" - 18. В следующем матче Примеры "Реал" в гостях сыграет с мадридским "Атлетико" 8 мая.

"Эспаньол" идет на 13-м месте с 39 очками. 8 мая барселонская команда примет "Осасуну".