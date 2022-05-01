"Трабзонспор" выиграл чемпионат Турции по футболу
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"Трабзонспор" за три тура до окончания Супер лиги Турции по футболу обеспечил себе чемпионство, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Трабзонский клуб 27 туров лидировавший в турецкой лиге, за 3 тура до конца чемпионата стал недосягаемым для своих преследователей.

Это 7 по счету триумф "Трабзонспора" в чемпионатах Турции.

- После 11 летнего перерыва чемпионат выиграл клуб из Анадолу

Впервые за 11 лет чемпионом Турции становится представитель Анадолу - континентальной Турции.

Тем самым "Трабзонспор" прервал чемпионскую серию стамбульских клубов, неизменно выигрывавших титул чемпиона Турции последние 11 лет.

Последний раз из клубов Анадолу это удавалось "Бурсаспору" в сезоне 2009-2010.