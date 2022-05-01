Мадридский «Реал» хочет вернуть Роналду в клуб

Португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в мадридский "Реал". Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, "королевский" клуб заинтересован в трансфере Роналду из стана манкунианцев. Накануне в СМИ повялялась информация о возможном возвращении Криштиану в Мадрид.

Отметим, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год.

Роналду в текущем сезоне сыграл за МЮ в 28 встречах, в которых также отметился тремя результативными передачами.

После 35 сыгранных туров подопечные Ральфа Рангника набрали 55 очков и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре МЮ на своем поле примет "Брентфорд". Встреча состоится 2 мая. Начало в 23:00.